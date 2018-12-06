استدعت المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، قوات إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى سيارات الإطفاء بجميع شركات البترول بمنطقة وادي القمر، لإخماد الحريق الذي نشب بتنك بنزين بشركة إسكندرية للبترول، غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، باشتعال النيران بأحد تنكات البترول بشركة إسكندرية للبترول، بالمستودعات الجنوبية، بجوار شركة إيلاب، غرب المدينة.

وانتقلت القيادات بمديرية امن الإسكندرية وبرفقتها قوات إدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اشتعال النيران بأحد تنكات البنزين، وجارٍ السيطرة الحريق، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات حتى الآن.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت تحريات البحث الجنائي، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.