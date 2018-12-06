الاستعانة بالكلاب البوليسية لاستخراج شخص تحت الأنقاض بعقار الإسكندرية

استعانت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، بالكلاب البوليسية، لتحديد مكان العثور على أحد الأشخاص الموجودين أسفل العقار المنهار وسط الإسكندرية، مع استمرار عمليات رفع أنقاض العقار المنهار الكائن بـ17 شارع الحسيني، بمنطقة محطة مصر.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار عقار رقم 17 بتقاطع شارع الحسيني مع ابن الخطاب، بمنطقة محطة مصر، التابع لحي وسط.

انتقل قسم شرطة العطارين وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن العقار مكون من طابق أرضي، وطابقين علويين، وخالٍ تماما من السكان، ماعدا محلان رفضوا الإخلاء.

وأخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقالت بهية عبدالفتاح رئيس حي وسط الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن العقار صادر له قرار هدم منذ 2012، وأصحاب المحلات رفضوا الإخلاء، وحُرر محضر إثبات حالة بالرفض.

وأضافت "عبدالفتاح" أن هناك شخص واحد تحت أنقاض أحد المحلات ولم يجر استخراجه حتى الآن، ولم تحدد حالته إذا كانت وفاة أم إصابة.