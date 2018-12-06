أخبار ماتفوتكش| ذروة موجة الطقس السيئ بالقاهرة.. وطوارئ في تونس

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة على موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

المتحدث العسكري عن "إيديكس 2018": المعرض حقق أهدافا أكثر مما توقعنا

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن معرض "إيديكس 2018" حقق كل أهدافه بشكل أكبر من المتوقع.

وزير الخارجية: موقف "الرباعي العربي" من قطر لم يطرأ عليه جديد

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الموقف من قطر لم يطرأ عليه جديد، والموقف الجماعي لدول الرباعي تم تأكيده خلال الاجتماع الأخير في المنامة، مضيفا، "لم نرصد أي تغيير في السياسات القطرية، بل بالعكس مزيد من المواقف المناوئة والتحركات الخارجة عن فكرة التضامن والتعاون العربي".

إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

أعلن الباجي قايد السبسي، رئيس جمهورية تونس، حالة الطوارئ في كل أنحاء الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 7 ديسمبر 2018 إلى 5 يناير 2019.

الرئاسة الفرنسية تعلن إلغاء الضريبة على البنزين وليس تعليقها

أعلنت الرئاسة الفرنسية إلغاء الضريبة على البنزين وليس تعليقها.

الإليزيه يخشى أعمال عنف خلال تظاهرات "السترات الصفراء"

رغم إلغاء الضريبة المقررة على الوقود بشكل نهائي، عبرت الرئاسة الفرنسية عن مخاوفها من اندلاع أعمال عنف واسعة، خلال التظاهرات التي تنظمها حركة "السترات الصفراء"، يوم السبت المقبل.

شيخ الصيادين بالسويس ينفي العثور على جثامين مفقودين من مركب "الزهيري"

نفى بكري أبوالحسن، شيخ الصيادين بالسويس، ما تردد عن العثور على جثامين 4 من المفقودين على متن مركب ياسين الزهيري بخليج السويس.

شاكر: إيقاف جميع فواتير الكهرباء الخاطئة بشبرا لمراجعتها

رد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، بشأن البيان العاجل الذي تقدم به في الجلسة العامة في يوم 25 من الشهر الماضي والخاص بإصدار فواتير استهلاك كهرباء بها أخطاء في تقديرات قراءات عدادات الكهرباء وتعمد المحصلين عدم القراءة بصفة منتظمة حتى يتحمل المواطن قيمة أعلى من القيمة الحقيقية، وقدَّم الوزير الشكر للنائب على الاهتمام بمصالح المواطنين وتوجيه أنظار قطاع الكهرباء لأماكن الخلل والقصور حتى يمكن الوقوف عليها وعمل ما يلزم من إصلاح تجاهها.

"الأرصاد": اليوم ذروة سوء الحالة الجوية.. والسبت بداية انكسار الموجة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن اليوم الخميس، ذروة سوء الحالة الجوية والسبت بداية انكسار الموجة.

ليلى علوي بعد عرض فيلم "الماء والخضرة" بمهرجان مراكش: "سعيدة بالحضور"

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها برد فعل الجمهور بعد عرض فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الـ17، بالتزامن مع تكريم المخرج الكبير يسري نصرالله.

انقسام في الأهلي حول عودة جوزيه.. المؤيدون: الأنسب.. والمعارضون: أفلس فنيًا

شهدت الساعات الأخيرة دخول البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للفريق، حسابات مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب، لقيادة الفريق الأول خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، واشترط المدرب البرتغالى تولى القيادة الفنية، فى وجود مساعده بيدرو بارنى، ومساعدين، ضمن الجهاز المعاون، وهو ما تدرسه الإدارة، فيما شهد المجلس خلافات حول تولى جوزيه المهمة.