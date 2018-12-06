قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن معرض "إيديكس 2018" حقق كل أهدافه بشكل أكبر من المتوقع.

وأضاف "الرفاعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن زوار المعرض زادوا عن المتوقع، مشيرا إلى أن عدد الشركات المساهمة وصل لـ376 شركة.

وأوضح الرفاعي أن المعرض يضع مصر في مصاف الدول الكبرى المنظمة للمعارض، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع عرضت منتجاتها خلال المعرض وشاهدها العالم أجمع على أرض مصر وأن ذلك سيضع مصر مستقبلًا في مكان آخر.

ونظمت مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.