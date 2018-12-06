لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين، في حادث تصادم وقع، مساء الأربعاء، بين سيارتين ملاكي وأخرى نصف نقل على طريق "أسيوط - سوهاج" الشرقي بمدخل قرية الهمامية التابعة لمركز البداري، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "أسيوط - سوهاج" الشرقي بمدخل قرية الهمامية بدائرة المركز، ووقوع متوفين ومصابين.

ونقلت الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وأحد المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

أسفر الحادث عن مصرع هادي محمد حسن محمد، 21 سنة، طالب مقيم بالتحرير في القاهرة، ومحمد عطيه عبدالهادي، سائق مقيم بطما في سوهاج، ونقلت الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف النيابة.

كما أصيب طارق أحمد عبدالرازق، 19 سنة، طالب مقيم بالتحرير في القاهرة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وأحمد محمد محمود، 32 سنة المنصورة، ومحمد عبدالرحمن أحمد، 39 سنة بالمحلة، ومحمد زين سليمان، 29 سنة، بالمنصورة، تم نقلهم لمستشفى البداري المركزي.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.