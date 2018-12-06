تستمر فعاليات اليوم السادس لحملة "100 مليون صحة" للمسح الطبي الشامل لـ"فيروس سي"، بالبحر الأحمر، والتي بدأت في الأول من ديسمبر الجاري وتستمر فعاليتها حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل.

أشار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمتابعة توافد المواطنين بالغردقة، على الوحدات ومراكز الرعاية الثابتة وسيارات العيادات المتنقلة ومواقع الفحص المتحركة بالمدينة، لتلقي الفحوصات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، للقضاء على "فيروس سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة".

وشدد عبدالله، على تجهيز الوحدات الصحية المقررة وإعدادها وتوفير الفرق الطبية اللازمة للمشاركة في الحملة، لتتضمن الحملة الكشف على المواطنين وفحصهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الحالات التي يثبت إصابتها ويكون الفحص والعلاج مجانًا.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على انتظام عملية استقبال المواطنين في مواقع الفحص، موضحا أنها تتم بسهولة ويسر حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، ثم يتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومن ثم مستوى زيادة الوزن والسمنة.