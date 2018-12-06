نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان، ففي قصر ثقافة العقاد أقيم عرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت بمجموعة من الأغاني "دنيا الفنون، ما بلاش اللون دا معنا، أنا مهما كبرت، عطشان يا أسمراني"، إلى جانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الليثي ومحمد علاء وزينب سيد.

ونظم قصر ثقافة أسوان، ورشة "خيامية" لذوي الاحتياجات الخاصة أدارتها ولاء حسين، باستخدام الجوخ ضمن مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا"، إلى جانب عقد محاضرة "أبطال من مصر، الربان عمر عز الدين" أحد الضفادع البشرية ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم، وفي بيت ثقافة البصيلية عقدت محاضرة "التكافل الاجتماعي طريق للسلم الاجتماعي" ألقاها أحمد أبو العلا، وفي قصر ثقافة السباعية أقيم عرض لفرقة السباعية للانشاد الديني بقيادة حسين البيومي، ونظم بيت ثقافة كلابشة لقاء أدبي لتنمية الموهبين أداره بدوي أبو رهيط بمركز شباب قرشة، وفي المسرح الصيفي أقيم عرض لفرقة توشكي للفنون التلقائية ضمن عروض الليالي الثقافية والفنية بمحافظة أسوان لتنشيط السياحة الترفيهية.

وفي قصر ثقافة كوم أمبو، نظموا أمسية شعرية شارك فيها الشعراء مكي قاسم ومحمود عباس ومصطفى نجار أدارها الشاعر عبد الروؤف مصطفى، كما أقيمت مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة بمركز شباب الخور قبلي.