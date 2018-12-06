لليوم الثالث على التوالي، استمرت موجة الطقس السيىء، المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة، على مدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة، خاصة المدن الساحلية، ما نتج عنه انتشار البرك والطين وتراكم مياه الأمطار في الشوارع وبمداخل القرى.

وتسبب سوء الأحوال الجوية فى استمرار غلق بوغاز رشيد وميناء المعدية في إدكو، أمام حركة الملاحة والصيد، جرّاء ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، ما يتعذر معه تنفيذ أعمال الصيد والملاحة.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، إنه أصدر تعليمات للوحدات المحلية، بسرعة التحرك لرفع تجمعات وتراكمات المياه، مؤكدا الدفع بسيارات لرفع تراكمات الأمطار بالقرى التي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة.

وشدّد المحافظ، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والآثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.

وكثفت الوحدات المحلية، جهودها لمواجهة آثار الأمطار بالشوارع والميادين ورفع المخلفات، وتسليك صفّايات المطر لمنع تراكم المياه، وقامت الوحدات المحلية، بتوجيه طواقم فنية لكسح المياه، كما قامت مديرية الري بمراجعة كفاءة تشغيل محطات الصرف الزراعي ووحدات الطوارئ بها.

وفى كفرالدوار، أكد اللواء مهندس أحمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية، أنه جرى الدفع بمعدات الوحدة بعدد من المناطق والشوارع بنطاق المدينة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، تزامناً مع سقوط أمطار بنطاقي المدينة والمركز، وذلك بإشراف الدكتور عزاز عبدالرحمن، ومحمد كجك، نائبي رئيس المدينة، مشيرًا إلى أنه تابع العمل من خلال غرفة العمليات بالوحدة المحلية، للتأكد من عدم وجود مشكلات، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها حول تجمعات مياه الأمطار، وتمهيد الطرق تيسراً على المواطنين.

وفي حوش عيسى، أشرفت المهندسة سلوي زكي، رئيس الوحدة المحلية، على أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع المدينة، خاصة من أمام مدرسة زنقير ومدرسة الثانوية بنات وكوبري وسط البلد وبعض شوارع المدينة.