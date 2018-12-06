لقيت سيدة وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، مصرعهما، وأصيب زوجها، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم أعلى الكوبري العلوي عل الطريق الزراعي السريع بمدينة دمنهور في البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقي مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغاً بوقوع حادث تصادم أعلى الكوبري العلوي على الطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين للمقدم أحمد سمير، رئيس مباحث المركز، أنه أثناء سير سيارة نقل، قيادة "طلبة م أ" 34 سنة سائق ومقيم بمركز طنطا بمحافظة الغربية، على الطريق الزراعى، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بإحدى السيارات حال سيرها على يمين الطريق بذات الاتجاه، والتى استمر قائدها بالسير بها دون توقف.

أسفر الحادث عن وفاة اثنين من مستقليها وهما "آية ا ن" 26 سنة ربة منزل، وابنتها "صفية ح ا" 3 سنوات، وهما مقيمتان فى طنطا بمحافظة الغربية، وإصابة زوج الأولى ووالد الثانية حاتم النبوي عمار 39 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، بجروح وكدمات بالوجه والساق اليمنى واشتباه مابعد الارتجاج، ولا يمكن استجوابه.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، والمصاب لذات المستشفى وحجزه به للعلاج.

وقرر قائد السيارة وشقيق المتوفاة الأولى "إيهاب. ا. ن" (36 سنة ـ عامل) ومقيم في الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.