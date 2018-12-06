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السينما التسجيلية فن يصارع من أجل البقاء

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تفتيشات من جهات رقابية لتفقد انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة

تفتيشات من جهات رقابية لتفقد انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة

"مدبولى" يوافق على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019

"مدبولى" يوافق على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019

توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ20 مدرسة بالوادي الجديد

توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ20 مدرسة بالوادي الجديد

"مين يحلق الأول".. إصابة شخصين في مشاجرة بالبحيرة

"مين يحلق الأول".. إصابة شخصين في مشاجرة بالبحيرة

سيول متوسطة تضرب "وادي مكتب" وإغلاق طريق "فيران - سانت كاترين"

سيول متوسطة تضرب "وادي مكتب" وإغلاق طريق "فيران - سانت كاترين"

"الداخلية": ضبط أبطال فيديو تحطيم المحلات والسيارات في بورسعيد

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