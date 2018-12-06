وصل نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، إلى نواكشوط، اليوم، في زيارة لموريتانيا يترأس خلالها وفد مصر إلى مؤتمر المانحين للتنمية تجمع دول الساحل الخمس الذي يضم موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو والذي تبدأ فعالياته في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الموريتانية.

وقال خالد زاهر قنصل مصر لدى موريتانيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن المؤتمر - الذي يشهد مشاركة عربية ودولية هامة - سيبحث البُعد التنموي لدول الساحل من خلال مناقشة اربعين مشروعا من المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع الذي يتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا له".

وأضاف أن المشاركة المصرية في المؤتمر تترجم الدعم الكامل لدول الساحل الإفريقي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية، وتنظيم دورات تدريبية في المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافةً لمساعدة تلك الدول في مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمساهمة في بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل ومحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.