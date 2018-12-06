عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوعي للمحافظة بمقر الديوان العام، بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى كافة القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسؤولي المرور والحماية المدنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع المسؤولين، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بالخطة الاستثمارية 2018/2019 في المواعيد المحددة وإعداد المناقصات اللازمة بالمشروعات المقرر بدء العمل بها، مشددا على المتابعة الدورية لتلك المشروعات مع الإفادة بمعدلات التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت.

وأعطى الهجان تعليماته لمسؤولي الوحدات المحلية بتكثيف حملات الإزالة الفورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والإشغالات على الطرق والقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم والمباني في الأماكن غير المخصصة لذلك.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الأمن بمديرية أمن قنا نجحت خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2018 في إزالة 1286 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة بمساحة إجمالية حوالي 58 فدانا.

ووجه مسؤولي إدارة المرور، بعمل حصر كامل لأعداد مركبات التوك توك بمراكز وقرى المحافظة ومواصلة إجراءات الترخيص وخطوط السير لها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع مراعاة عدم السير على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأضاف أنه في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة والقضاء على ظاهرة أكوام القمامة، جرى توفير 14 سيارة نظافة و70 حاوية قمامة ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وتوزيعهم على الوحدات المحلية، موجها بضرورة توعية المواطنين بكيفية التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

كما ناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة موجها مسؤولي الوحدة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.

كما أعلن الهجان، أنه جرى تمويل عدد 4526 مشروعا بقيمة 291 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ إطلاقه في مارس 2015 وحتى الآن، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل للمشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع التصديق على تخصيص مساحة 8 قراريط تبرع بها أحد المواطنين لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

ووجه الهجان مسؤولي التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض معدل الكثافة الطلابية بالفصول ببعض المدارس التي تشهد زيادة في الكثافة والتوسع في إقامة المزيد من المدارس للنهوض بالعملية التعليمية.