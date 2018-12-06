تمكنت مباحث مركز شرطة دار السلام، من ضبط "أبوالوفا. س. أ" (22 سنة ـ عاطل) ومقيم بناحية البلابيش قبلي ـ دائرة المركز والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 16 حكما قضائيا كالآتي:

بالإعدام شنقا في قضية قتل عمد

بالسجن المؤبد في قضية سلاح وخطف

بالسجن المؤبد في قضية سلاح

بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد

بالسجن 10 سنوات في قضية سلاح

بالسجن 10 سنوات في قضية سلاح

بالسجن 5 سنوات في قضية شروع في قتل

بالسجن 5 سنوات في قضية سلاح وإتلاف

بالسجن 5 سنوات في قضية سلاح

بالسجن 3 سنوات في قضية سلاح

بالسجن أسبوع في قضية سرقة

بالسجن سنتين في قضية سرقة

بالسجن سنتين في قضية سرقة

بالسجن شهر في قضية سرقة

بالسجن سنة في قضية سرقة

بالسجن سنة في قضية كهرباء

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.