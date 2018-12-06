دعت الإعلامية مروج إبراهيم، مُقدمة برنامج "ما وراء الحدث" عبر قناة "إكسترا نيوز"، متابعيها، إلى وقف استخدام المواد البلاستيكية ذي الاستخدام الواحد، مبينة أن الغالبية منه لا يُعاد تدويره مجددًا، ويُلقى في البحار والمحيطات أو يتم حرقه؛ الأمر الذي يُسبب مشاكل بيئية ضخمة.

وقالت "مروج"، في فيديو لها نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنّه بحلول عام 2050، سيفوق حجم قطع البلاستيك في البحار عدد الأسماك، وذلك في حال الثبات على معدل الاستخدام، لافتة إلى انقراض بعض أنواع الأسماك بسبب تلك الإشكالية.

وأعلنت أنها ستتوقف عن استخدام البلاستيك لمدة أسبوع، وذلك ضمن التحدي الذي أعلنته السفارة البريطانية في القاهرة، مطالبة جمهورها بدخول التحدي أيضًا.