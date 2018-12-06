شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحل محافظة دمياط، مصحوبة برياح شديدة وصقيع، فيما فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية.

وتوقفت حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج، بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك وفقا لما قاله عصام البراوي شيخ الصيادين، بمدينة عزبة البرح لـ"الوطن".

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر 1119 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 62837 من البضائع العامة، منها 125 سيارة نقل محملة بـ 6011 طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146100 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29776 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1350 طن يوريا، و5088 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية مكافئة وحركة الوارد 229، مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1194 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9900 طن ذرة و 175 طن عدس، و10414 طن حديد و6425 طن خردة و3630 طن زيت و6870 طن فول و10726 طن قمح و856 طن صودا معبأ.