ألقت مباحث قسم قليوب، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة قليوب البلد دائرة القسم، وجرى التحفظ على المتهمين والمنزل وأدوات الحفر، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للبحث عن آثار بمنزل المدعو"أ. ن" الكائن بشارع عبدالمطلب سلام قليوب البلد دائرة القسم.

انتقل المقدم محمد السيسي رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين، وتبين قيام كل من "ع. م. ع" 41 عاما، سمسار، و"إ. ط. ط " 48 عاما، بالحفر داخل صالة الطابق الأول وتبين وجود حفرة على مساحة 2.5 متر وبعمق 10 أمتار تقريبا محاطة بالطوب الأحمر والأسمنت، وكذا وجود كميات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر ببعض غرف وجرى التحفظ عليهما وصاحب المنزل وأدوات الحفر وتولت النيابة التحقيق.