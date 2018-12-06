انتهت كلية الهندسة بجامعة عين شمس من وضع اللمسات النهائية الخاصة بتحضيرات المؤتمر الأول للمنتجات الثانوية للنخيل الذي يقام تحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الصناعة خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة وفود من الخبراء والعلماء والسفراء والوزراء والمحافظين من أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء، على النخيل في شتى بقاع العالم، ويشمل نخيل التمر، والدوم، وجوز الهند، والزيت، والسكر، وتتواجد في دول الجنوب في قارات أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، واَسيا.

وكشف رئيس المؤتمر، الدكتور حامد الموصلي، عن أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، نظراً لاَن منتجات النخيل الثانوية مثل الجريد، والخوص، والعرجون، والليف، وجذوع النخيل بعد انتهاء العمر الافتراضي، يصل حجمها لملايين الأطنان سنوياً، والتي تلقى إهمالاً من قبل أصحاب النخيل في الوقت الحالي، ما يؤدي إلى اشتعال الحرائق في مزارع النخيل، وانتشار بعض الحشرات الخطرة كسوسة النخيل الحمراء، منوهاً إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن التركيز على بحث العوائد الاقتصادية، والصناعية من منتجات النخيل، وكيفية الاستفادة المُثلى منها وعدم إهدارها.

ويهدف المؤتمر الأول للمنتجات الثانوية للنخيل، إلى إعادة اكتشاف منتجات النخيل الثانوية، باعتبارها ثروة مستدامة من المواد المتجددة، تُمثل قاعدة مادية للعديد من الصناعات، على سبيل المثال لا الحصر، صناعات السماد، والعلف، والأثاث، والأرضيات، ومستلزمات البناء، وتصنيع الورق، وتسليح البلاستيك، ومكونات السيارات وإنتاج العشرات من المنتجات الكيميائية المطلوبة في العديد من السلع، ما يعني أن منتجات النخيل الثانوية يُمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في العالم أجمع، وبشكل خاص في دول الجنوب.