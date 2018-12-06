شهدت مدرسة السيدة أم سلمة الإعدادية قبلى السكة الحديد بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، تراكم مياه الأمطار بملعب المدرسة والذي أدى إلى صعوبة مرور التلاميذ من خلاله وإلغاء طابور الصباح.

واشتكى أولياء الأمور من صعوبة استمرار العملية الدراسية في ذلك الوضع، في ظل معاناة المنطقة ككل بعدم وجود شبكة صرف صحي مناسبة تساعد على صرف مياه الأمطار بشكل سريع، مطالبين مسؤولي المحافظة بالتدخل السريع.

فيما سخر محمد عادل، أحد سكان المنطقة قائلا، "يا جماعة ده حمام سباحة عشان حصة النشاط الرياضي".

من جانبها أكدت آمال عبد الظاهر، وكيل مديرية التعليم بالإسكندرية، على استمرار العملية التعليمية في كافة مدارسة المحافظة اليوم بشكلها الاعتيادي في ظل حالة الطقس السيء واستمرار الإداريين لمتابعة أوضاع المدارس والإبلاغ عن تراكم المياه للتدخل السريع لرفعها.