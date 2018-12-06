أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بكافة التخصصات الطبية لاهالى جزيرة الوراق بصفة أسبوعية.

تأتي هذه القافلة بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تشمل تخصصات طبية في الباطنة والأطفال والأسنان والعظام والأنف والأذن والجلدية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالاضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

ولفت مجاهد إلى أن القافلة تضم موظف من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرة للحالات التى تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق.

ويذكر أن القافلة العلاجية بدأت عملها منذ شهر سبتمبر الماضي والعمل بها يوم الخميس من كل اسبوع، حيث يتردد حوالي 700 مواطن على القاقلة كل يوم خميس.