تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو في محافظة أسوان، من تنفيذ 112 حالة إشغال وتعد بميدان الكوبري وشارع المركز وشارع خلف المستشفى العام.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية، والذي أكد بأن الحملة نجحت في رفع 56 حالة إشغالات طريق وتنفيذ 48 حالة مصادرة مضبوطات، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر إشغالات وتعديات متنوعة، لافتًا بأن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية بقيادة رئيس قسم شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في الإزالة وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية.