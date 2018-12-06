تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب الجبالي المراغي، في اجتماعها الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان؛ بشأن ما يحدث من جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام ومقدم طلب الإحاطة، إن هناك شبهة فساد في ملف تصفية شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

وتساءلت النائبة: "كيف يتم تصفية شركة رابحة مثل شركة صوت القاهرة دون سابق إنذار؟ وما هو الموقف القانوني للعاملين بهذة الشركة بعد توزيعهم على القطاعات بالتلفزيون دون الاستفادة من خبراتهم؟".