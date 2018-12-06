محافظ أسيوط يزور مصابي حادث طريق سوهاج ويطمئن على حالتهم بالمستشفى الجامعي والايمان العام

زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط- سوهاج الغربي بسبب اختلال عجلة القيادة والذي وقع فجر اليوم الخميس حيث زارهم، بمستشفتى أسيوط الجامعي والإيمان العام وتابع حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم.

رافق المحافظ، خلال زيارته المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط- سوهاج الغربي ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين وجميعهم من مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعين وتابع الحالة العامة للمصابين واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية.

وتبادل المحافظ، الحديث معهم وطمأنهم بتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال العلاج، موجها مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ووضعهم تحت الملاحظة الدورية لحين تماثلهم للشفاء بشكل كامل وخروجهم من المستشفى متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وطالب المحافظ، بسرعة إنهاء الأوراق والتصاريح اللازمة للمتوفيين وتسليمهم لأسرهم.

أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الحصة، أن عدد حالات المصابين بلغ 10 أشخاص موزعين على مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام حسب الحالة ولا يزال جميعهم تحت العناية الطبية وحالتهم مطمئنة ويتلقون العلاج اللازم.

وكان الحادث قد وقع على طريق أسيوط- سوهاج الغربي باتجاه المطار حيث انقلب الميكروباص رقم (1978 هـ ع أ) على الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين وإصابة 10 آخرين وهم مصطفى علاء أحمد محمد ومحمود السيد محمد وتهاني السيد هدهود وتحية محمد السيد وبخيت أحمد محمد وسيد محمد عبد الستار ووليد سيد محمد ومحمد محمد شحاته والطفل يوسف حسن عبده والطفل عبد الرحمن حسن عبده ونقلوا لمستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام لتلقي العلاج.