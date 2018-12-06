قال رئيس الحكومة الفرنسية، إن 65 ألف عنصر من الأمن الفرنسي سينتشرون في البلاد السبت المقبل، تحسبا لموجة احتجاجات جديدة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".