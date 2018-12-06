تمكنت مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز ومدينة سنورس والوحدة المحلية لقرية فيدمين، وبالتعاون مع أجهزة الأمن، من إزالة 24 حالة تعدِ على أراض زراعية بحوض السبعة بقرية فيدمين، في حملة مكبرة بقيادة المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، اليوم.

وأسفرت الحملة، عن إزالة تعديات على مساحة فدانين و6 قراريط من الأراضي الزراعية بالقرية.

وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أعمال حملات بالقرية، مشيرًا إلى أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كل التعديات بمختلف صورها تابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول.