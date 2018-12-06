قررت محكمة جنايات نوب سيناء، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي خميس محمد ومحمد وفيق طه، وحضور محمد عبدالصبور وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق تأجيل القضية رقم 192لسنة 2018 كلي جنوب سيناء، والمتهم فيها محمد مروان كامل لهتك عرض سائحة بولندية أثناء مساعدتها في ارتداء "الأسدال" لدخولها مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

تعود وقائع القضية، عندما تلقى محمد سامي، رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بلاغ من سائحة بولاندية بقيام عامل أمن بشركة فالكون المسؤولة عن حراسة مسجد الصحابة بالسوق التجارية بشرم الشيخ بهتك عرضها، وذلك أثناء مساعدتها في ارتداء الإسدال للدخول لمشاهدة مسجد الصحابة من الداخل.

وعلى الفور، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط العامل، ويدعى محمد مروان 27 عاما مواليد الشرقية، وبمواجهته بما أقررته الشاكية، أنكر ارتكابه الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 8936 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على نيابة أول شرم الشيخ، قرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وفي جلسة اليوم، نفت فاطمة بركات المحامية بالدفاع عن المتهم، التهم الموجه إليه، وبطبلن تحريات المباحث.

واستشهدت بركات بشهادة أئمة المسجد الذين شهدوا بحسن سير وسلوك المتهم، وعدم ارتكابة للواقعة.

وفى نهاية المرافعة، طالبت بالبراءة للمتهم مما نسب إليه، فقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 8 يناير مع استمرار حبس المتهم.