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كمال درويش: لاعبو الأهلي لا يستحقون ارتداء الفانلة الحمراء

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زراعة 267 ألف فدان قمح وبرسيم وكتان وفول في كفر الشيخ

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