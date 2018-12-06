"الأرصاد" تحذر من طقس غير مستقر.. ونصيحة هامة لـ"اللي هيخرج النهارده"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غير مستقر اليوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية أحيانًا.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة ستكون اليوم وغدا الجمعة، ونصح بأن "اللي يخرج يتقل شوية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة.

ونشرت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاء كما يلي: