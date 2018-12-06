نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، يوما للثقافة والفن السوداني، اليوم، ومن المقرر حضور سفير السودان في مصر عبدالمحمود عبدالحليم والدبلوماسي المصري فخري أحمد عثمان، وعدد من الدبلوماسيين بعض الفعاليات الممتدة حتى المساء.

وبدأت الفعاليات اليوم في الحادية عشرة صباحا بمعرض فن تشكيلي في بهو النقابة لعدد من الفنانين التشكيليين السودانيين، وكذلك معرض للمنتجات البيئية والمشغولات التراثية السودانية، ويستمر المعرض طوال اليوم.

ويتضمن اليوم أمسية شعرية لشعراء من مصر والسودان وندوة أدبية لمناقشة ديوان "منا الرجاء ومنكم الرحيق" للشاعر الدبلوماسي السودانى سليمان عبدالتواب سفير السودان السابق في المغرب.

ويقدم الرؤية النقدية حول الديوان الدكتور حسام عقل أستاذ النقد الأدبي بكلية التربية جامعة عين شمس، وذلك في السادسة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع، وتدير الأمسية الشعرية الكاتبة هالة فهمي بينما تدير الندوة الكاتبة نفيسة عبدالفتاح.