أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 695 لسنة 2018، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى القرار رقم رقم 66 لسنة 2017.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزير المالية باستبدال الفقرة الأولى من المادة 16 لسنة 2017، بإلزام كل مسجل بتقديم إقرار إلكتروني شهري عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداها عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2019.

وجاء نص القرار على النحو التالي: