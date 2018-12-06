دفعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص، رئيس المركز والمدينة، اليوم، بعدداً من السيارات وجرارات الكسح، لشفط مياه الأمطار وإزالة آثاراها من الشوارع الرئيسية ، بعدما غرقت نتيجة سقوط أمطار غزيرة.

وكلف رئيس المدينة، نائبه سليم أبو شريف، بمتابعة عملية كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة، وجرى الدفع بسيارات الكسح وبمشاركة سيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية وتكليف رؤساء القرى بكسح المياه من المدارس وأمام المصالح الحكومية.

يذكر أن كفر الشيخ تعرضت لسقوط أمطار غزيرة نتج عنها انقطاع في التيار الكهربائي ببعض المناطق وغرق الشوارع واستمرار توقف حركة الملاحة البحرية وغلق بوغاز البرلس.