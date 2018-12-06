أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بوزارة الشباب والرياضة، عبر البوابة الرسمية للوزارة، عن إتاحة برنامجها التدريبي للبرمجة، المنفذ في مجال علوم الحاسب الآلي للشباب العرب والأفارقة المقيمين في مصر.

وتقدم الوزارة دعوة مفتوحة للراغبين من أبنائها الأفارقة والعرب للمشاركة في فعاليات التدريب، وذلك للمرحلة السنية من 12 حتى 40 عاما.

ينفذ الأسبوع العالمي للبرمجة، خلال الفترة ما بين 3 و17 ديسمبر، على مستوى محافظات الجمهورية احتفالاً باليوم العالمي للحاسب الآلي، بالتعاون مع شركة "ميكروسوفت" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويهدف إلى تشجيع كافة المراحل العمرية على تعلم لغات الكمبيوتر أو البرمجة، عن طريق تنظيم تدريبات متنوعة لتعليم البرمجة بسهولة، وتوفيرها لكافة الأعمار السنية للتأكيد على إمكانية تعلم البرمجة بسهولة.

تستمر فعاليات التدريب الواحد لمدة يومين، ويمكن للراغبين من الشباب العرب أو الأفارقة المشاركة من هنــــــا

علمًا بأنه يفضل إحضار المشارك "موبايل" أو "لاب توب"، واشتراك "إنترنت" كلما أمكن لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، والحضور بصورة جواز السفر فقط.