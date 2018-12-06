جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس مقاولين اثنين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل "مسن النزهة" داخل شقته بسبب الخلاف على "روف" عقار في ميدان المحكمة باعه لهما المجني عليه بـ2 مليون جنيه، ولم يتمكن المتهمان من بناؤه بسبب تشديد الرقابة من المحافظة على البناء المخالف.

كان فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة عاين مسرح جريمة مقتل موظف على المعاش داخل شقته في ميدان المحكمة بالنزهة، وعثرت النيابة على آثار دماء في مكان الحادث وهو "روف أعلى العقار".

كما ناظرت النيابة جثة المجني عليه، وتبين وجود آثار لـ8 طعنات في أماكن متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في الحال، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة العامة بتقرير الصفة التشريحية.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المحال التجارية القريبة من مكان الحادث للمساعدة في رصد وتحديد منفذي الجريمة.