قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، اتخذ قرار بتغيير عدد من القيادات الوسطى بالوزارة اليوم الخميس، وسيجري إعلان التغييرات بعد قليل عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن التغييرات تشمل 10 قيادات وتكليف آخرين بدلا منهم، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة الوزارة في تجديد الدماء داخل ديوان الوزارة وفي الأقاليم.

أكدت المصادر، أن التغييرات لن تكون الأخيرة وسيعقبها تغيرات أخرى، وتتم بعد دراسة مستوى الأداء لكل مسؤول، لافتا إلى أنه سيجري أيضا دراسة معدلات الأداء للمهندسين في الأقاليم لاختيار كفاءات قادرة على تحقيق سياسة الوزارة المعروفة.