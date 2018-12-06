استنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، البيان الصادر من المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان المعنية بـ"السكن اللائق" الذي أدان مصر، قائلا إن الوزارة تعتبر هذا البيان طمسا للحقيقة الواضحة، كما أنه مبني على حقائق مزيفة، وإدعاءات لا أساس لها على الإطلاق.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "ten"، ضمن النشرة الإخبارية بالقناة، أن مصر تفاجأت من قيام المقررة المعنية بالسكن اللائق، باختلاق الإدعاءات والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها القاهرة، لافتا إلى أن تواصل المقررة الخاصة مع فضائية "الجزيرة" دليل على أن عملها مسيس.

وأشار إلى أن سياسة مصر مبنية على الانفتاح والتعاون مع كافة المنظمات الدولية، و"لن نتهاون في حق مصر حيال الأكاذيب والإدعاءات التي وردت في البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق"، مؤكدًا أن المقررة لم تشير إلى أي جوانب إيجابية على الإسكان في مصر، طمست إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن للمواطنين.

ولفت إلى أن بيان المقررة الخاصة يثير علامات الاستفهام حول استقلالها، و"تهديدها بوقف تعامل المقررين مع مصر أمر مرفوض شكلًا وموضوعا"، ويعتبر تجاوزًا لولايتها، وهذا الأمر لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته.