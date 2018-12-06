شهدت مدينة الغردقة، مساء اليوم، منافسات ملكة جمال العالم للسياحة رقم 25 بمشاركة 40 متسابقة من مختلف دول العالم، دعما وتنشيطا للسياحة بالبحر الأحمر، وذلك بمنتجع مراكي في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وقالت حبيبة الشاعر، منسق عام المسابقة، إن هذه المسابقة تعد أحد أهم المسابقات العالمية، حيث يتنافس بها نحو 40 متسابقة من مختلف بلاد العالم لما لها من قاعدة جماهيرية عريضة في انتظار اختيار ملكة هذا العام 2018.

وأضافت "الشاعر" أن استضافة هذه المسابقة استكمالا لجهود دعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة لكونها أحد أهم مدن السياحة الشاطئية في العالم.

وأعلنت الشركة المنظمة للمسابقة أن اختيارها لمنتجع إقامة المسابقة وإقامة المشاركات، حيث يتمتع بأطول شاطئ رملي على البحر الأحمر لأكثر من 2 كيلومتر لإعطاء تجربة غير مسبوقة في تنظيم فعاليات المسابقة وما تحتويه من عروض رياضية وأزياء.