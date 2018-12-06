قال السفير عبد المحمود عبدالحليم سفير السودان في مصر، إن العلاقات المصرية السودانية في أحسن حالاتها، وتزداد رسوخًا يومًا بعد يوم، بفضل المباحثات والتعاون بين رئيسي البلدين، مما يؤكد الإرادة السودانية لامتداد العلاقات مع جمهورية مصر العربية، من خلال البرامج التي تخدم البنية الأساسية والسياحة والاقتصاد والربط السككي والكهربائي بين البلدين.

وأضاف خلال مشاركته بأمسية فنية ويوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين، نظمته اللجنة الثقافية، اليوم، أن المحبة موصولة ومستمرة من السودانيين لمصر ومصر للسودان، مؤكدًا أنهما يشكلان الكُتلة الحية للعالم العربي شمالًا وجنوبًا.

وتابع: "نحن في حضرة نقابة الصحفيين المصريين، وما أدراك ما نقابة الصحفيين، بكل حيويتها وتاريخها في خدمة الشعب المصري والشعوب العربية، اليوم ليلة استثنائية إبداعية سودانية".

وشدد سفير السودان في مصر، على الدور الكبير الذي تقوم به الثقافة في دعم العلاقات وتعزيزها بين السودان ومصر.