أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن سعادته البالغة بعد فوز الوزارة بجائزة تحدي الأمية عن فئة الحكومات، وذلك خلال انعقاد قمة المعرفة 2018م، والتي تعقد على مدار يومين بمدينة دبي، حيث تسلم شوقي الجائزة من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وقال شوقي، خلال تصريحات لفضائية "ten"، ضمن النشرة الإخبارية، إنه سعادته بهذا التكريم كبيرة جدًا خاصة أنها في مجال مهم مثل الأمية، موضحًا أن بناء الإنسان المصري، والقضاء على الأمية هدف أساسي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التكريم يؤكد أن تجربة مصر مع اليونسكو وشركات الاتصالات في القضاء على الأمية إيجابية.