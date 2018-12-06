أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن خطة التوسع فى التعليم العالى خلال الفترة المقبلة تشمل إنشاء 3 جامعات أهلية جديدة مثل «الجلالة والملك سلمان، والعلمين»، فضلاً عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية، إلى جانب فتح أفرع لعدد من الجامعات الأجنبية، مشيراً إلى الجهود التى قامت بها الوزارة فى إطار تعديل التشريعات الحاكمة للتعليم العالى والبحث العلمى، ومنها قانون حوافز العلوم والابتكار، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون وكالة الفضاء، وصندوق دعم الابتكار.

وأضاف «عبدالغفار»، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الخامسة من «قمة المعرفة ٢٠١٨: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة»، التى أقيمت على مدار يومين فى مدينة دبى بدولة الإمارات، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك 3 ملايين طالب و120 ألف عضو هيئة تدريس فى مؤسسات التعليم العالى المصرى المختلفة، والتى تشمل 26 جامعة حكومية، و24 جامعة خاصة، و8 كليات تكنولوجية، و157 معهداً عالياً، و11 معهداً متوسطاً، بالإضافة إلى جامعة الأزهر.

وأوضح «عبدالغفار» أن الدولة المصرية تتبع خطة للتأكيد على تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية التى تقدمها بأن تكون جامعات ذكية، أى من «جامعات الجيل الرابع» وفقاً لأحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات الحديثة وملاحقة التطورات العلمية الحديثة فى مجالات النانوتكنولوجى، والبايوتكنولوجى، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الذرية، والميكاترونكس، والبايومتركس، والذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وغيرها.

وزير التعليم العالى: مصر ضمن أفضل 20 دولة فى براءات الاختراع

وأكد الوزير أهمية مراعاة المؤسسات التعليمية المصرية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم نظامنا التعليمى ليستطيع مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال العشر سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عاماً نتيجة التطور التكنولوجى، خاصة فى المجال الصناعى، ومؤكداً حرص مصر على أن تتلاءم خطتها لتطوير التعليم مع تلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد «عبدالغفار» أن «مصر تسير فى خطة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة، ومنها برامج التعليم المستمر، والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى مجال المنافسة الدولية.

وفى مجال البحث العلمى، استعرض الوزير رؤية «مصر 2030» لتطوير البحث العلمى والابتكار والمعرفة، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الـ40 عالمياً فى مؤشر الابتكار، وفى جودة مؤسسات البحث العلمى، وفى دعم المواهب والقدرات الإبداعية، وأنها ضمن أفضل 20 دولة عالمياً فى مجال براءات الاختراع، وفى حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً النتائج الإيجابية التى استطاعت مؤسسات البحث العلمى فى مصر تحقيقها خلال الأعوام الماضية فى مجال جودة الأبحاث العلمية، وزيادة النشر الدولى، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات العالمية.