أعلن جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق مبادرة "قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين"، الاثنين المقبل، من محافظة سوهاج، لتجوب كل المحافظات من أجل حل شكاوى المستهلكين.

وقال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، في بيان، الخميس، إن القافلة ستبدأ أعمالها في سوهاج بمقر الحديقة المتحفية أمام مبنى المحافظة بمشاركة العاملين بالجهاز وممثلي كافة الشركات والكيانات المعنية بالمنظومه الاستهلاكية «سلع، أجهزه كهربائية، سيارات، خدمات (مياه، غاز، كهرباء )، اتصالات ( شركات المحمول، الشركة المصرية للاتصالات) بالإضافة للمشكلات المتعلقة ببطاقات التموين، كما تم تخصيص رقم 01030000602 لقافة المحافظات على تطبيق "واتس آب" لتلقي الشكاوى.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري لإنجاح المبادرة في تحقيق أهدافها بالمراكز والمدن والقرى وتوابعها، إضافة إلى القرى المتاخمة من محافظتى أسيوط وقنا، مشيرًا إلى أن تم الإعلان عن المبادرة بمجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ودور العبادة وعلى المواقع الإلكترونية.

وأوضح أنه جرى التنسيق بين الجهاز وجامعة سوهاج لإقامة ندوه تثقيفية توعوية- على هامش المبادرة- في مقر الجامعة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ورموز المجتمع المدني والعمد والمشايخ وقيادات المحافظة، بهدف التوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك، وآليات الحصول عليها وجهود الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018.

وفي سياق متصل، أشار عبدالمعطى إلى أنه تم التنسيق مع محافظ سوهاج لإطلاق حملة من رجال الضبطية القضائية بالجهاز اعتبارا من اليوم الخميس بمشاركة مديرية التموين وإدارة مباحث التموين بسوهاج لضبط ومراقبة الأسواق.

وأكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافه الأجهزة المعنية والرقابية المختصة ووزارة التموين، مشيرا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.