عقد مجمع إعلام بورسعيد ندوة تحت عنوان "أهمية المشورة الطبية قبل الزواج"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك في مدرسة 6 أكتوبر الثانوية.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية "فكر واختار.. تنظيم الأسرة أحسن قرار" التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

شارك في فعاليات الندوة مرفت الخولي مدير عام إعلام القناة ومجمع إعلام بورسعيد، والدكتور محمد حجاج مدير تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية، وعصام صالح مسؤول الإعلام السكاني بمجمع إعلام بورسعيد .

وقالت مرفت الخولي إن الندوة تأتي ضمن مجموعة الأنشطة الإعلامية التي تنفذها الإدارة العامة لإعلام القناة للتوعية بخطورة المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية على كافة قطاعات التنمية مثل التعليم والاقتصاد والصحة والإسكان وغيرها، وضرورة التوعية الصحية بقضايا تنظيم الأسرة لأن الحياة الصحية السليمة هي الأساس في بناء الأسرة، وأن المشورة الطبية قبل الزواج توفر على الأسرة و المجتمع الكثير من المشكلات.

وأكد الدكتور محمد حجاج، ضرورة إجراء عدة فحوصات للزوجين قبل الزواج للتأكد من عدم وجود مشكلات أو أمراض وراثية بأحدهما وهناك الكثير من الأشخاص لم يقوموا بإجراء تلك الفحوصات ونتج عن ذلك الكثير من الأمور السلبية التي أثرت على زواجهم وعلى أطفالهم أيضا وأدت إلى المعاناة الطويلة التي عاشوا فيها جراء ذلك كما ينتج الكثير من الأمراض الوراثية بسبب التقاء الجينات المرضية من الآباء والأمهات خاصة الأقارب لهذا لابد من توخي الحذر وإجراء تلك الفحوصات قبل الزواج.