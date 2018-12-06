انتحر "حداد" اليوم الخميس، بإلقاء نفسه في نهر النيل، وذلك بعدما ألقى أبناءه الثلاثة، حيث عُثر على جثته وأحد أبنائه في مياه النيل بإمبابة، بينما عُثر على جثة ابنته بكامل ملابسها أسفل كوبري الساحل، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

التحقيقات التي أجرتها نيابة الساحل تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، وباشرها محمد السيوي وكيل نيابة الساحل، كشفت عن تفاصيل الحادث المأساوي.

البداية كانت صباح اليوم، بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر أسفل كوبري الساحل بكامل ملابسها، حيث حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة وأمر المستشار محمود حمدي رئيس نيابة الساحل، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وكشفت التحقيقات أن قوات الأمن عثرت منذ ساعات على جثتين، الأولى لرجل في العقد الخامس من عمره، والثانية لشاب في العقد الثاني من عمره، حيث تبين أنهما لأب وابنه، وتبين من بطاقة الرقم القومي للأب أنه حداد ومقيم بمدينة السلام.

وباستدعاء شقيقه تعرف على جثة شقيقه ونجله، كما تعرف على جثة ابنة شقيقه بالطب الشرعي، وأدلى بتفاصيل عن حياة أخوه، أهمها أنّ زوجته هجرت منزل الزوجية منذ عدة سنوات، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها المنتحر بسبب مكوثه في المنزل إثر إصابته بعجز بسبب العمل.

بينما أكد صديق الزوج المنتحر، خلال التحقيقات، أن الحداد المنتحر مدين له بمبلغ من المال، وقال "قبل الحادثة قالي لو معرفتش أديلك فلوسك في الدنيا هقابلك في الآخرة واديهالك".

وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة، لكشف غموض الواقعة، وتحديد مكان الانتحار.