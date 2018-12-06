قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يؤمن كل الإيمان بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك واجب شرعي ووطني ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامي، لافتا إلى أنه بصدد تأليف كتاب عن "الكليات الست" يؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن هو أحد هذه الكليات.

وأضاف جمعة، أن هذه الكليات هي: الدين، الوطن، النفس، العقل، المال، والعرض، لأن الإنسان الحر الأبي يفتدي وطنه بنفسه وماله، وإذا ضاع الوطن ضاعت بضياعه الكليات الأخرى في هذا الوطن على أقل تقدير.

جاء ذلك أثناء مشاركته في فعاليات منتدى "تعزيز السلم" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق جمعة لهذه الفكرة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، حيث أكد أن الحفاظ على الوطن أحد الكليات الست والمقاصد الكبرى للتشريع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدا أن كل ما يدعم ويقوى بناءها هو مقصد شرعي نبيل.