نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع إدارة دمياط التعليمية "قسم الموهبين" رحلة سياحية إلى محافظتي القاهرة والجيزة تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث الرحلة جاءت بمشاركة طلاب مدرستي "النور" للمكفوفين و"الأمل" للصم والبكم، بحضور الأبطال منى بعيت، وفاطمة البربير، الحاصلتان على المركز الثالث على مستوى العالم في البطولة التي نظمتها جمهورية مصر العربية بمدينة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية نوفمبر الماضي.

وتضمن برنامج الرحلة زيارة أهرامات الجيزة ومتحف مراكب الشمس بالإضافة إلى زيارة المتحف المصري والاستماع إلى الشرح المقدم من السادة المرشدين حول تلك المزارات، كما تضمن البرنامج أيضا زيارة عددا من الأماكن الترفيهية.