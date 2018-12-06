طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار، قائلة إنها دون تمويل لميزانيتها التي تقف حاليا عند مستوى "الصفر" لن تتمكن من رسم خطط للإعداد للتصويت على دستور جديد وانتخابات عامة فيما بعد.

وقال السائح إن مثل هذا التصويت على الدستور كان من الممكن أن يعقد قريبا فى فبراير من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لكنه أشار إلى أن المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.

وحتى الآن لم تظهر أى إشارات على موعد أى تصويت ويبقى الغموض محيطا بتفاصيل الأمر.

وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها فى استفتاء لكن من غير الواضح كيف سيتم القيام بذلك قبل مؤتمر وطنى من المقرر عقده فى أوائل 2019 لمناقشة إجراءات الانتخابات.