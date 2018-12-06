في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم وتمكين ورعاية أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة احتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ووحداته التي تزيد عن 28 وحدة متخصصة تقدم جميع خدمتها بأجر رمزي للجمهور، وكذلك عرض الأنشطة التي تقدمها الوزارة لمتحدي الإعاقة، كما تضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية للأطفال المترددين على المركز.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بعض النماذج المضيئة من أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة من بينهم ريموندا عباس طالبة بالفرقة الأولى قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة عين شمس وشهاب الدين عادل طالب بكلية الاداب قسم تاريخ جامعة القاهرة، ورحمة خالد خريجة معهد الألسن للسياحة والفنادق وعدد من القائمين على تقديم خدمات لذوي القدرات الخاصة من المجتمع المدني.