قال مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة الآثار، إن منطقة الأهرام تمتد على مساحة تبلغ حوالي 43 فدانًا، لذلك يصعب السيطرة عليها بشكل كامل، بسبب اتساعها الكبير، موضحًا أن تأمينها يتم بالتبادل بين وزارتي الآثار والداخلية.

ونشر مصور دانماركي شاب عبر حسابيه على موقعي يوتيوب وتويتر، مقطع فيديو إباحي وصورًا له ولصديقته، فوق الهرم الأكبر "خوفو"، بعد تسللهما ليلًا بعيدًا عن أعين الشرطة، ما أثار سخطا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة عبر الـ"سوشيال ميديا": "هتلبسكوا لعنة الفراعنة".

وأضاف شاكر لـ"الوطن"، أن مراقبة المناطق الأثرية تتم بالنظام القديم باستخدام الكاميرات، والتي لا تغطي المنطقة بكاملها في العادة، فضلًا عن ضعف الإضاءة وكونها أنواع غير حديثة، وهو ما يجعل مثل هذه الأمور واردة الحدوث، خاصةً مع هوس السياح الأجانب بالتصوير بمثل هذا الشكل.

وأشار كبير الأثريين أنه من المفروض الاعتماد على أجهزة الإنذار الحديثة في مثل هذه المناطق، والتي تعطي تنبيهًا فور دخول أحد الأشخاص للمنطقة، مشيرًا إلى أنه من غير المستبعد أن تكون الواقعة برمتها مختلقة من جانب المصور الدنماركي.