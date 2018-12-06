"مفيش حد بيطمنا ومش عارفين عنه حاجة فجأة بين يوم وليلة الأخبار انقطعت وأبو ولادي وعشرة عمري بقي في خبر كان".. بتلك الكلمات عبرت شيريهان عوض الله علي، زوجة عماد سعد شلبي، 41 عاما، أحد البحارة المفقودين على متن مركب ياسين الزهيري.

وتضيف الزوجة لـ"الوطن": والله لو عثروا على جثته ودفنته وقرأت عليه القرآن هرتاح أنا وأولادي على الأقل هنبقى عارفين هو فين لكن إحنا تايهين مش عارفين حاجة عنه وعن زملاءه ظل شهرين مكث بدون شغل في البيت ونفسيته ساءت وأول لما ينزل شغل يروح مننا".

تستطرد شريهان قائلة: "زوجي أب لـ3 أطفال نزل على متن الرحلة الأخيرة على مركب ياسين الزهيري المفقودة في السويس كعامل بالثلاجة تزوجت منه قبل 12 عاما سافر الرحلة الأخيرة يوم السبت قبل الماضي كان يهاتفني يوميا بصفة مستمرة للاطمئنان علينا حيث خرج للعمل في منطقة خليج السويس وكانت أول مرة يروحها والمعروفة بفوق الريح".

وتتابع: "ظل زوجي دون عمل لشهرين وأخر مرة كلمني صباح الأربعاء قبل الماضي ليطمئن على حالي وحال الأطفال ووعدني بالتحدث إلينا مساء ذات اليوم وبالفعل أتصل بنا وقال هنصلي الجمعة جماعة في إشارة للجمعة الماضية حيث كانت تلك الرحلة استكمال لرحلة أخري وهي سرحة يومية حيث لا تطول أي رحلة له عن 10 أيام" .

وتستكمل شريهان قائلة: "كان من المفترض أن يحدثني الخميس الماضي فلم يتصل وظللت أتصل به كثيرا ولكن كان دائما هاتفه مغلق وظللت حتى يوم الاثنين الماضي مش عارفة حاجة عنه ولا عارفة أتصل بمين حتى علمت بخبر فقدان المركب من وسائل الإعلام وللأسف لم يحدثني أي أحد بعد وهو ما دفعني لترك أولادي بصحبة الأسرة والسفر للسويس بحثا عن عشرة عمري متابعة".

وتتابع: "نفسي حد يطمئني فهناك وهناك ظللت أصرخ حتى سمحت لي قوات الأمن بدخول ميناء الأتكة وحينما وجدت مفيش أي جديد عدت لأولادي بعد يومين قضيتهم في السويس وتركت أقارب زوجي هناك ليبلغونا بالمستجدات".

وتضيف شريهان قائلة: "من بين المفقودين ريس المركب واثنين من أقاربه وشقيق صاحب المركب وزوج بنت شقيقه أيضا".

وطالبت شيربهان القوات المسلحة بالتدخل وإعادة البحث مرة ثانية عن البحارة المفقودين والاستعانة بأجهزة البحث الحديثة مختتمة حديثها قائلة "إحنا لا بنام ولا بناكل ولو وصلنا لجثثهم هنرتاح بدلا من العذاب اللي نحن عايشين فيه فلو زوجي عادت لي جثة هرتاح أنا وأولادي وهنروح نقرأ القرآن له".

وتعود الأحداث حينما فقدت مركب تدعي ياسين الزهيري مملوكة لحسن عبد العال من مدينة عزبة البرج من محافظة دمياط وعلى متنها 14 صيادا بينهم 13 من أبناء محافظة دمياط، ووفقا لحسام وفدي رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، حيث كان آخر اتصال هاتفي الخميس الماضي مع طاقم المركب، مطالبا بسرعة تدخل القوات المسلحة للمساعدة في البحث على المفقودين .

وبدوره نفى بكري أبوالحسن، شيخ الصيادين بالسويس، ما تردد عن العثور على جثامين 4 من المفقودين على متن مركب ياسين الزهيري بخليج السويس.