أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية بالدراجة الهوائية في مدينة شرم الشيخ.

وتوقف السيسي عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد ليصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية ويطمئن على أحوالهم.

ووجه السيسي حديثه لأحد المجندين: "فاضلك في الخدمة قد أيه"، ورد: "أنا بقالي 7 أشهر.. وناقص لي سنة و5 أشهر"، ورد عليه السيسي: "إن شاء الله يعدوا بخير".

وقال المجند للسيسي: "أنا بقضي خدمة 8 ساعات متصلة"، ليرد عليه السيسي: "طب مش عاوز حاجة.. صحيح"، وكان رد المجند: "ربنا يخليك".

ووجه مجند آخر حديثه للرئيس السيسي: "أنا مش مصدق إني واقف قدام سيادتك يا فندم كان أمنيتي إني أكلم سيادتك يا فندم"، ورد السيسي: "ليه مش مصدق أنا واحد منكم، وأنا تحت أمرك"، فرد على الرئيس: "ربنا يخليك لينا يا ريس"، ليرد السيسي: "ويخليكم، أنتم شباب مصر الأمل، أنتوا الأمل الدنيا قدامكم بكل خير بس خلوا بالكم من نفسكم".

فيما وجه السيسي حديثه للمجند: "مش محتاج أي حاجة، مفيش أي حاجة عاوز تقولهالي"، فرد المجند: "ربنا يخليك يا ريس.. ربنا يخليك لمصر"، ليرد السيسي: "ربنا يخليكم أنتم، هو مين اللي قاعد مش أنتوا، وأنتوا اللي بتحموا الناس".

فيما حرص السيسي على توصية أحد المجندين على أسرته، قائلا: "سلملي على أسرتك".