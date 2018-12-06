أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم"، في مدينة الغردقة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، تحت رعايته.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في النهوض بمنظومة التعليم، ونقطة بداية لعام 2019 الذي أعلنه الرئيس عاما للتعليم.

وقالت مكرم، إن الرئيس كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للدورات الثلاث السابقة للمؤتمر، إن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفاته للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المؤتمر يجمع عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة في مجال التعليم بكافة مراحله.

وأوضحت الوزيرة أن قرار وزارة الهجرة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بقضية التعليم وبناء الإنسان المصري، والذي أكد عليها الرئيس خلال خطابه أمام البرلمان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية ثانية.

وانعقدت النسخة الأولى للمؤتمر في ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها"، حضره 30 عالما وخبيرا مصريا ممن هاجروا للخارج وحققوا نجاحات في مجالات عديدة.

واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر في يوليو2017 تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر في الخارج تماشيا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، وحضره 32 من نابهات وعالمات مصر في الخارج.

أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر في فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وخصصت هذه النسخة في مجال تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصري وحسن إدارة الموارد المائية، وحضره 23 من العلماء المصريين بالخارج في مجالات الزراعة والري وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية، وحظيت النسخ الثلاث للمؤتمر برعاية الرئيس.