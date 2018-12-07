في واقعة مؤسفة، انتحر "حداد" من مدينة السلام، بالقفز في نهر النيل، بعد أن ألقى أبناءه الثلاثة، حيث عُثر على جثته وأحد أبنائه في إمبابة، بينما عُثر على جثة ابنته أسفل كوبري الساحل، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

واقعة حداد إمبابة، تعتبر استكمالًا لسلسلة حوادث قتل الأبناء في 2018، والتي تكررت عدة مرات على مدار العام في أماكن ومناطق ومحافظات مخالفة.

في أغسطس الماضي، شهدت محافظة الدقهلية جريمة بشعة، بعدما قتل أب من قرية "ميت سلسيل"، طفليه بإلقائهما في ترعة "فارسكور"، واعترف بقتلهما بزعم أنه لا يستطيع تلبية متطلباتهم.

وفي نفس الشهر، استيقظ أهالي محافظة المنيا على واقعة قتل بإحدى قرى مركز المنيا، حيث قامت ربة منزل بإلقاء طفليها داخل ترعة البحر اليوسفي بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب خلافات مع زوجها.

وفي سبتمبر، عثر أهالي قرية الرملة ببنها في محافظة القليوبية، على جثث أب وأبنائه الأربعة متعفنة داخل شقتهم، وتبين أن الأب تخلص من أبنائه ثم انتحر بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه وحرمانه من الميراث وخلافاته الزوجية وترك زوجته الأولى المنزل له.

وفي نفس الشهر، شهدت مدينة الشروق مذبحةً مفجعة، بعدما ذبح رجل زوجته وأبنائه الاربعة، نتيجة شكه في سلوك زوجته وأنها على علاقة بصديقه، حيث قام بذبحهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، ووضع كل جثة بجوار الرأس المقطوع منها، محاولاً التخلص من صديقه أيضاً لكنه نجا بعدم رده على الهاتف بعد مقتل الزوجة والأبناء، وفقًا لاعترافاته.