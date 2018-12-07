قال الدكتور علي سعد عضو نقابة البيطريين، تعليقًا على قيام جزار بالاعتداء على طبيب بيطري داخل مجزر بدمنهور، موضحًا أنها ليست الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة حيث إنه حدثت وقائع كثيرة من الاعتداء على الأطباء البيطريين في سنة 2014 بأسيوط.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من سيزرع المليون" المذاع على فضائية "الصحة والجمال": "في طبيب بيطري قتل في أسيوط عام 2014 أمام أولاده وداخل بيته علشان بيأدي عمله على أكمل وجه داخل المجازر".

وشدد عضو نقابة البيطريين، على أن الاعتداء على أطباء المجازر كثير ومنتشر بشكل أكبر، مؤكدًا أنه لا توجد أي حماية للأطباء ولا مظلة أمنية تحميهم، متابعًا: "دول بيتعاملوا مع جزارين مش بيعرفوا غير لغة الدم".

وتابع: "احنا بنطالب بحماية الأطباء البيطارين من بطش الجزارين .. ولازم يشوفوا حماية أمنية لأولادنا الأطباء اللى بيدبحوا وبيتقتلوا داخل المجازر".

وتعدى جزار بالضرب بسلاح أبيض، على طبيب بيطري بمجزر دمنهور في البحيرة، لخلافات على عملية ذبح مواشي خاصة به، ما تسبب في إصابة الطبيب بجروح، وجرى نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.